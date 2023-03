Primario di ginecologia C’è l’interrogazione

Il concorso per il ruolo di primario di ginecologia e ostetricia dell’Asl Sud Est deve essere rifatto a causa di "molteplici violazioni" nella procedura. Il giudice che ha seguito il caso ha emesso una sentenza in favore del ricorrente, sulla carta più qualificato e scartato solo per un punto, e l’Asl proprio in questi giorni ha fatto ricorso contro questa decisione. Ma lLa vicenda ha suscitato l’interesse della presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, Irene Galletti, che ha presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni alla Giunta toscana: "La situazione solleva importanti questioni riguardo alla trasparenza e alla correttezza delle procedure di selezione attuate dalle aziende sanitarie regionali. Chiederemo alla Regione, tramite un’interrogazione, di spiegare ai cittadini e ai sanitari toscani questa spiacevole vicenda, rispetto alla quale comprendiamo perfettamente le ragioni espresse in giudizio dal giudice, ma non quelle della Asl Toscana sud est".