Primarie sì, primarie no. Ricciuti: "Scelta legittima". Pecorini: "Mi rimetto al Pd"

Ore decisive per il centrosinistra per individuare il modo con cui scegliere il candidato sindaco. De cisiva l’assemblea comunale del Pd, che dovrà scegliere se accogliere l’invito di "PrimaVera Civica", che ha il suo candidato sindaco Alessandro Ricciuti, a fare le primarie, o se invece deciderà di tirare dritta per la sua strada con il suo candidato Andrea Pecorini. E secondo i rumors delle ultime ore l’intenzione dell’Unione comunale del Pd sarebbe di non accettare le primarie. Sul tema abbiamo sentito quelli che, in caso di svolgimento, sarebbero i due protagonisti delle primarie: Andrea Pecorini e Alessandro Ricciuti. "Mi rimetto assolutamente a quella che sarà la decisione dell’Unione comunale del Pd – afferma Andrea Pecorini – sia che decida di fare le primarie che di non farle. Del resto sono iscritto e militante di un partito, per questo mi rimetto a quanto deciderà l’assemblea attraverso una discussione legittima e democratica". E in caso che il Pd non volesse le primarie? "A quel punto – chiude Pecorini – vediamo che percorso vogliamo intraprendere". Ricciuti e la sua lista civica non si spostano dalle primarie. "Reputo che le primarie – afferma infatti Alessandro Ricciuti – siano la scelta più legittima per tutti. Chi vince è legittimato a candidarsi e chi perde si impegna a sostenere leamente chi ha vinto". La lista "PrimaVera Civica" rafforza la posizione di Ricciuti. "Ribadiamo – dicono – che al momento, solo lo strumento delle primarie di coalizione di centrosinistra, potrà dare lealmente e democraticamente la consacrazione a quello che verrà riconosciuto come il candidato ideale per la coalizione, legittimando lo stesso a governare Follonica per i prossimi cinque anni, unitamente alle altre forze di governo cittadino".

Alberto Celata