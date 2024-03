Primarie, rush finale. Ricciuti, Pecorini e Calossi. Domani il grande giorno

E’ finita la campagna elettorale del centrosinistra a Follonica. Domani ci saranno le primarie (dalle 8 alle 21) tra Andrea Pecorini, Alessandro Ricciuti e Enrico Calossi. Si voterà (dalla sezione 1 alla 11) all’Ex Casello Idraulico in Via Roma, 43. Per i votanti dalla Sezione 12 alla 22 il seggio è alla Cgil in Viale Europa, 3. Per Alessandro Ricciuti, assessore uscente del Comune di Follonica candidato di PrimaVera Civica alle Primarie del centrosinistra, "inclusione" è la parola d’ordine. "Nella Follonica che immagino – aggiunge – chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla razza, dalla cultura, dalla condizione economica, dallo stato di salute o fragilità, deve poter vivere pienamente e dignitosamente". Enrico Calossi, candidato alle elezioni primarie del centrosinistra, ha scelto, per chiudere la sua campagna elettorale, di lasciare spazio ai giovani. Ieri all’ex Casello Idraulico di via Roma c’è stata un’iniziativa, organizzata dalla neonata sezione dei/delle Giovani Comunisti/e per chiedere il "cessate il fuoco a Gaza". "Con l’aumento degli iscritti nel 2023 si è infatti ricreata la sezione dei Giovani Comunisti a Follonica ed abbiamo ritenuto opportuno e doveroso lasciare a loro l’organizzazione dell’evento della chiusura della campagna elettorale – ha detto Calossi – E loro hanno scelto di parlare del massacro in corso in Palestina, dove il numero dei bambini morti dal 7 ottobre (giorno dell’attentato terrorista di Hamas) è davvero spaventoso". E oggi alle 20 nella sede del Circolo Che Guevara in via Nenni 2 cena di fine campagna elettorale. Una breve, intensa e appassionata campagna elettorale è stata quella di Andrea Pecorini, 53 anni, vicesindaco al fianco di Andrea Benini. "Questi giorni sono stati bellissimi – ha detto Pecorini – ho incontrato tantissime persone che hanno saputo trasmettermi la loro fiducia e il loro entusiasmo. Follonica merita di raggiungere quei grandi obiettivi che abbiamo progettato negli anni e che oggi aspettano di essere messi in pratica. Le primarie sono un’occasione di confronto ma anche un momento di grande partecipazione per tutto il centrosinistra. Per questo invito tutti a votare". Dopo le Primarie inizierà la campagna elettorale che porterà al voto l’8 e 9 giugno. Tra i punti cardini del programma di Pecorini: scuola e lavoro, giovani, prima casa, impresa, ambiente, turismo e una generale rigenerazione della città.