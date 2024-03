Primarie centrosinistra. Si vota domenica 17

Saranno le primarie a definire il prossimo candidato a sindaco di Follonica per il centrosinistrae ora si conosce anche la data: domenica 17. Due i seggi che saranno allestiti dalla coalizione di centrosinistra: uno al Casello Idraulico per l’altro la sede deve ancora essere individuata. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 21. Verrà allestito anche un seggio "speciale" per chi non potrà uscire di casa. Esponenti della coalizione di centrosinistra si recheranno direttamente nelle abitazioni per le operazioni di voto. Il Pd è compatto sul sostegno alla candidatura di Andrea Pecorini, attuale vicesindaco. Primavera Civica invece sosterrà la candidatura dell’assessore uscente al turismo e alle attività produttive Alessandro Ricciuti, che ha fortemente richiesto le primarie. Il terzo "incomodo" sarà Enrico Calossi di "Follonica a Sinistra", che sarà il candidato della componente più a sinistra della coalizione. La candidatura di Calossi sarà presentata ufficialmente venerdì alle 16.30 al bar "I Portici" in via Roma.