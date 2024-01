Prima il furto e poi le offese social: "E’ stata violata la mia intimità"

Quando è entrata nella sua casa ha trovato una brutta sorpresa: erano entrati i ladri e tutto era a soqquadro: oggetti spaccati, armadi e cassetti rovesciati. Oltre al danno poi è arrivata la beffa. La ragazza, Roela Hajro, che abita a Grosseto, ha postato sui suoi canali social (Instagram e Tik Tok) un filmato dove racconta, piangendo, quello che le erasuccesso e le sue sensazioni provate al ritorno a casa. Ed è stata ricoperta di insulti di ogni genere. Un furto che è avvenuto proprio nei giorni scorsi: la ragazza, che abita con il suo compagno in una palazzina a Grosseto, non è stata la sola vittima. I ladri sono entrati anche in altri due appartamenti. "Guardate cosa è accaduto – racconta sui social la ragazza piangendo – tutta la mia roba gettata terra. Ho postato il video e capisco che magari possa sembrare esagerato mettere in piazza i miei sentimenti, ma è la realtà". E sui social si sono scatenati: insultata pesantemente con parole gravissime e irripetibili. "E’ stato molto doloroso leggere quei commenti – ha aggiunto la ragazza –. Non credo che sia normale una cosa del genere". Sembra che i ladri prima di entrare nell’appartamento abbiamo controllato i movimenti della donna. "Un mio vicino mi ha detto che qualche giorno prima del furto, ha visto una persona arrampicarsi sul balcone. In quel momento sono stati chiamati i carabinieri, ma quando sono arrivati probabilmente erano già fuggiti. Io ero fuori città perché dovevo accudire mia mamma che è malata. Quando sono arrivata ho trovato questo disastro: è stata davvero dura vedere tutti i miei vestiti calpestati, le mie cose distrutte". I ladri sono entrati spaccando la finestra: "Adesso non riesco a dormire la notte. Sono terrorizzata a stare sola nella mia casa. Mi vengono spesso degli attacchi di panico. Non mi interessa il danno economico, ma adesso ho paura a stare in casa. In città serve sicuramente più sicurezza". L’altra ferita è anche quella più pesante: "Non riesco a capire – ha chiuso Roela – come mai tanto odio verso di me e tanta cattiveria. Tanti sui social ostentano la bella vita, io ho solo raccontato quello che mi è accaduto. Tra l’altro ero sotto shock e non mi merito insulti di quel tipo sui social. Non auguro a nessuno quello che è accaduto a me. Mi spaventa il fatto che possano rifarlo".