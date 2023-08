Prima edizione di "Calici sotto il Castello" Domani 19 produttori per le vie del borgo

A Montemassi è tutto pronto per ospitare la prima edizione di "Calici sotto il Castello", un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio e non solo, potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. L’evento, in calendario per domani alle 20 è organizzata da Arci Montemassi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Strada del Vino Monteregio. Sono ben 19 i produttori che hanno aderito all’iniziativa e che faranno assaggiare i loro vini nel centro storico tra Via del Capezzuolo, piazza Salotto, piazza della Chiesa e piazza Padella.