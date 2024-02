Prevenzione incendi, l’impegno di Asbuc. A Tirli incontri per formare i cittadini

Considerato l’elevato rischio incendi per la zona collinare castiglionese, in particolare per l’abitato di Tirli, completamente immerso nel bosco, da alcuni anni L’amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (Asbuc) di Tirli, ha avviato una serie d’incontri volti a verificare il grado di rischio, le misure idonee alla sua riduzione e l’adeguatezza dei piani d’emergenza, oltre a sensibilizzare ed informare la popolazione.

L’ultimo appuntamento aveva come tema "L’importanza della comunità nella prevenzione degli incendi boschivi". Presenti, oltre ai residenti, una nutrita rappresentanza di volontari Vab, rappresentanti dei vigili del fuoco, del comando della 21 squadriglia Radar di Poggio Ballone e del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’evento, reso possibile grazie all’essenziale collaborazione di Enrico Cataldo e di Angelica Belsito, ha visto alternarsi gli interventi di Luca Tonnarelli della Dream Srl che ha illustrato l’evolversi delle modalità di propagazione degli incendi, di Patrizio Biagini delle Bandite di Scarlino, Stefano Bianciradi del presidente della Vab, e Isabel de Mauricienne, ricercatrice e socia di Amadriadi aps Tirli, con un interessante intervento sui benefici effetti, anche ai fini della prevenzione, di un corretto rapporto con il fuoco e i vari elementi del bosco e della natura. I lavori si sono chiusi con l’intervento di Enzo Montalti, presidente del comitato Asbuc.