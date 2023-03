Prevenzione del glaucoma Visite gratis

Si avvicina la settimana del glaucoma, in programma da domenica 12 a sabato 18.

Nella zona grossetana i medici dell’Oculistica di Grosseto, saranno disponibili per l’intera settimana per visite gratuite in diverse strutture della provincia, tramite prenotazione telefonica al Cup, ai numeri 800 500 483 da fisso oppure 0564 972191 da cellulare. E’ possibile prenotare oggi e domani.

Potranno accedere a questo servizio i cittadini residenti nel territorio della Asl Toscana sud est, over 40, che non abbiano effettuato visita oculistica negli ultimi due anni.