‘Presto mi dimetto da governatore della Misericordia’

"Prima delle elezioni darò le dimissioni da governatore della Misericordia e il 16 maggio sarò pronto a fare il sindaco". Roberto Cerulli è sicuro riguardo l’esito della prossima tornata elettorale, promettendo anche che rimetterà le foto dei passati sindaci in sala consiliare. "Renderò omaggio a chi ha fatto la storia del Comune, rimettendo le immagini con martello e chiodi – ha annunciato ai microfoni di Lifebox Streaming –. Non mi sono posto il problema di rimanere in Consiglio comunale se non vinco, perché noi vinceremo. Altrimenti non mi sarei candidato. Ho trovato un vento favorevole, con molta presunzione dico che il 16 maggio sarò sindaco. Fare il primo cittadino è un’opportunità grande perché dà la possibilità di farlo a tempo pieno per la comunità. Andrò in aspettativa dal lavoro (Cerulli è vicecomandante della Polizia Municipale). Quindi lascerò tutti gli altri impegni per fare il sindaco a tempo pieno. Abbiamo impostato gli step per le elezioni del consiglio della Confraternita di Misericordia. Per me è stata una riunione difficile, sono governatore dal 2006. Ma dovrò uscire, le mie dimissioni avverranno prima del 16 maggio". Roberto Cerulli, detto Zeppetto, lancia dunque la volata. "A chi dice che penserò solo al sociale dico che sono un lavoratore – ha proseguito – voglio far ripartire economia, commercio e turismo e puntare alla destagionalizzazione. Il Pd appoggia la mia lista, sono stati corretti fino all’ultimo. Ma sono appoggiato anche da Italia Viva, Sinistra Italiana, Laboratorio Riformista. Tutte realtà che danno supporto e ci incoraggiano. Anche altri partiti come Fratelli d’Italia mi hanno contattato per far parte della lista trasversale, fatta di persone. Io sono una persona centrista e moderata. Vorrei governare 10 anni, pensare al futuro è importante".

Andrea Capitani