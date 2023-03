Presto ci sarà lo "Sportello di ascolto"

Dopo aver partecipato, come Istituto, al concorso contro la violenza sulle donne indetto dal Comune di Castiglione della Pescaia, abbiamo deciso di intervistare Jessica Biancalani, consigliera comunale e referente per la Commissione per le Pari Opportunità del Comune. Jessica ci ha spiegato che la commissione è nata per rimuovere gli ostacoli che costituiscono ogni tipo di discriminazione, non solo di genere e sensibilizzare le persone, specialmente i più piccoli, sull’argomento. Per l’8 marzo la Commissione sarà infatti alla scuola primaria del nostro comune per "combattere" i pregiudizi di genere, attraverso il gioco insieme ai bambini. La consigliera ci ha inoltre ricordato che il "1522" è il numero nazionale per il sostegno alle vittime di violenza. A Castiglione si stanno impegnando a costruire uno Sportello d’ascolto, al quale chiunque sia vittima di violenza si possa rivolgere per ricevere un sostegno. Purtroppo sono ancora molte le vittime di violenza che hanno paura di denunciare gli abusi ed è importante farle sentire al sicuro e non giudicate. Questo è uno degli obiettivi del futuro Sportello di ascolto.