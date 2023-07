Preso uno degli aggressori Denunciato per percosse dopo la rissa in via Roma

I carabinieri lo hanno individuato e denunciato per percosse e danneggiamenti. Uno uomo stranieri, è infatti ritenuto responsabile, insieme ad altri due connazionali tuttora da identificare, di una aggressione avvenuta alcuni giorni fa in via Roma. Tutte le persone coinvolte nella rissa in pieno giorno sono stranieri di origine africana. I fatti sono accaduti la scorsa settimana, quando tramite 112, arrivò alla centrale operativa una segnalazione di una rissa in centro. I Carabinieri, giunti sul posto, accertarono che la lite, che era iniziata in strada aveva coinvolto in tutto quattro persone: in particolare, era emerso dalle prime testimonianze che tre persone avevano iniziato a picchiare un uomo, anche con un bastone, e che quest’ultimo, nel tentativo di sfuggire al pestaggio, si era rifugiato all’interno di un negozio. Il titolare dell’attività, vista la scena, era subito intervenuto per cercare di separare i contendenti, rimanendo a sua volta ferito. Al termine del parapiglia, durato meno di un minuto, i quattro erano usciti dal negozio dileguandosi nei dintorni, lasciando dietro di sé evidenti danni all’attività e macchie di sangue all’interno del negozio. La persona aggredita e il titolare dell’attività commerciale, ricevute le prime cure dal pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto, hanno nei giorni seguenti sporto denuncia per i fatti accaduti. Nella ricostruzione dell’evento sono state di fondamentale importanza le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, di cui alcuni apparati sono collocati proprio a ridosso del punto dove era avvenuta la lite, nonchè la testimonianza di alcune persone sentite dai militari nei giorni successivi. Importante, inoltre, è stata la visione delle immagini di videosorveglianza interna al negozio.