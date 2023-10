Presidio pro Palestina organizzato in piazza

"La resistenza del popolo palestinese, perché è cosi che si chiama, trent’anni dopo gli accordi di Oslo dimostra in questi giorni di riuscire a portare i riflettori del mondo su questo conflitto causato dall’occupazione da parte dello Stato di Israele. In Cisgiordania continuano a sorgere insediamenti israeliani, considerati illegittimi dalla comunità internazionale". A dichiararlo è il Centro di solidarietà internazionalista dell’Alta Maremma, che ha organizzato qualche giorno fa un presidio in piazza Sivieri un presidio alla fine molto partecipato. "Ogni giorno gli abitanti e le associazioni palestinesi resistono a queste incursioni – proseguono dall’associazione – manifestando contro l’occupazione ma anche ricostruendo le loro case quando possibile e continuando a coltivare la loro terra. Come associazione vogliamo lanciare un appello alla comunità internazionale affinché avvenga l’apertura dei valichi di Gaza, la fine dell’embargo, l’abbattimento del muro intorno alla Cisgiordania, l’immediata attuazione delle risoluzioni Onu".