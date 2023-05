Presidenti di seggio: firmato il protocollo

Formare i futuri presidenti di seggio: è questo l’obiettivo delle istituzioni grossetane che ieri hanno firmato un Protocollo d’intesa nelle sale della Prefettura. Il motivo? Preparare i giovani a ricoprire il ruolo di presidente di seggio nelle prossime tornate elettorali. E’ questo in soldoni l’obiettivo del protocollo di intesa su cui sono state apposte le firme del Prefetto, Paola Berardino, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il rettore dell’Università degli Studi di Siena, Roberto Di Pietra e il presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano, Gabriella Papponi Morelli. Un protocollo che consentirà a studentesse e studenti di arricchire il proprio percorso universitario ed impegno civico. L’accordo sulla formazione è rivolto agli studenti universitari e agli studenti del quinto anno degli istituti scolastici superiori della Provincia di Grosseto, ed offre specifici percorsi di formazione per poter presiedere gli Uffici elettorali di sezione, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. I giovani potranno, quindi, sperimentare e cimentarsi con esperienze sul campo, attraverso veri e propri tirocini curriculari da cui riceveranno crediti formativi. In questa direzione, nel prossimo autunno prenderanno il via lezioni presso l’Università di Siena, a cui si affiancheranno ore di attività formativa presso la Prefettura e presso il Comune di Grosseto, per fornire ai ragazzi la necessaria preparazione teorica e pratico- applicativa per interpretare al meglio il delicato ruolo di presidente di seggio. "Con questa iniziativa – ha detto il Prefetto Berardino a margine della firma - gli studenti potranno allenare il proprio senso "civico", sentendosi parte integrante delle istituzioni del Paese. Inoltre, il progetto conferma e rafforza la collaborazione tra l’Università e la Prefettura, binomio imprescindibile per guardare al futuro".