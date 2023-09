Presepe Vivente a Castel del Piano: Proloco cerca Oggetti per Allestimento

Terminati gli appuntamenti estivi e le feste di settembre, a Castel del Piano la Proloco ha già iniziato a muoversi per mettere in piedi gli eventi invernali. Ad occupare buona parte dell’organizzazione è la prossima edizione del Presepe Vivente che si svolge, per buona parte, nel paese vecchio. Ogni anno la manifestazione rinnova degli elementi così da rendere l’evento sempre un po’ originale rispetto all’anno precedente.

In questa fase la Proloco e il Comune hanno iniziato la raccolta di beni come ad esempio vecchi quadri, ciotole, tende, stoffe, ornamenti, tutti oggetti utili per l’allestimento della prossima edizione del presepe vivente. "Chiunque voglia contribuire alla raccolta – dicono dal Comune amiatino – può portare il proprio materiale presso la sede della Proloco di Castel del Piano in via Marconi 9 ogni venerdì e sabato mattina dalle 10 alle 12".

La speranza che a rispondere a questo appello siano molti cittadini.