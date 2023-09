Presentazione del volume: "Colline del Fiora, le 100 meraviglie (+1) a Pitigliano"

Cento scatti fotografici d’autore per un affascinante viaggio- racconto nei territori di tre comuni della provincia di Grosseto attraversati dal fiume Fiora: Manciano, Pitigliano e Sorano. Non è solo il fiume che li accomuna e li lega. Infatti condividono la stessa storia, dagli Aldobrandeschi, agli Orsini, ai Medici, ai Lorena e i loro tre territori sono ricchissimi di rocche, fortezze, cattedrali, santuari, chiese, borghi, piazze, vie cave, cantine, cascate, e ambienti mozzafiato. Tutto questo ha come scenario un ambiente incontaminato e di rara bellezza. Attraverso i testi di Tommaso Salomoni e i suggestivi scatti di Luciano Valentini, "Colline del Fiora, le 100 meraviglie (+1)" rappresenta un importante contributo per far conoscere e promuovere tutte le Colline del Fiora. Il libro edito da Typimedia e promosso dall’Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora, verrà presentato a Pitigliano nella sede della Biblioteca Comunale in piazza della Fortezza Orsini oggi alle 18,30. Dopo i saluti introduttivi dei sindaci dei tre Cmuni, interverranno Tommaso Salomoni, Luca Valentini e l’editore Luigi Carletti. L’ingresso è libero.