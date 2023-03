Presentazione del Museo della Contea

Domani alle 11 sarà presentato il progetto del museo della Contea e chi non potrà andare di persona potrà seguire tutto anche da remoto andando sulla pagina facebook del Comune.

Sono partiti i lavori per realizzare il Museo della Contea e questo avrà un altissimo valore culturale e turistico, sarà un richiamo importante per i visitatori del territorio amiatino. L’ambizioso progetto, voluto dal Comune e sostenuto con un importante finanziamento dalla Regione Toscana e Ministero della Coesione territoriale, sarà spiegato con informazioni di dettaglio. Oggetto dell’incontro sarà il primo stralcio dei lavori di restauro che sono partiti e che riguardano alcuni corpi di fabbrica di Palazzo Sforza Cesarini, in particolare il complesso della Roccaccia e delle torri. Il secondo stralcio si concentrerà invece sul Palazzo Pretorio. Si collegherà da remoto anche Francesco Sforza Cesarini, discendente del Casato Sforza, che ha avuto un ruolo decisivo nella valorizzazione del progetto avendo stretto un accordo con il Comune per cedere in comodato d’uso per 15 anni la collezione privata appartenente alla sua famiglia.