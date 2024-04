Presentazione del libro: "La Pia in Dante" scritto da Sergio Landi

Oggi alle 11 presentazione, nella sala del Consiglio provinciale, a Palazzo Aldobrandeschi, del volume "La Pia in Dante. Mistero e suggestione tra Siena e Maremma" di Sergio Landi. Mistero e suggestione tra Siena e Maremma". Si tratta di un saggio di Sergio Landi. Insieme all’autore interverranno Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto e l’editore Mario Papalini. In questo libro Sergio Landi racconta come se per la cultura popolare Pia de’ Tolomei fu, ed è, simbolo della sopraffazione e del potere maschile, la poesia di Dante, dalle Rime alla Vita Nuova fino alla Commedia, ce la fa scoprire come un’ombra persistente nelle profondità dell’animo del Poeta. La cronaca dei fatti è avara di verità storica, nonostante le diverse e insistite insinuazioni, ma la psicologia del Poeta che esce dalle pieghe dei suoi versi è una fonte inesauribile di indagine. Il libro è disponibile sul sito della casa editrice: https://www.cpadver- effigi.com/blog/ la-pia-in-dante-sergio-landi/