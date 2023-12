Presentazione del libro di Marchetti : "Il tempo, le pietre"

Oggi alle 17, un nuovo appuntamento alla biblioteca comunale Gaetano Badii, dove sarà presentato il libro di Marco Marchetti, "Il tempo, le pietre", morfologia e tipologia dei materiali presenti nella medievale Massa di Maremma e reinterpretazione delle sue emergenze storiche. Lo studio si basa prevalentemente sull’osservazione morfologica e tipologica dei materiali litici utilizzati per l’esecuzione delle emergenze edilizie storiche della città di Massa Marittima, nonché sulla reinterpretazione e l’osservazione mirata dei manufatti storici, con nuove scoperte e ritrovamenti inediti. Il taglio scelto per raccontare la storia della città è abbastanza insolito e si basa su un’attenta osservazione della morfologia e tipologia dei materiali utilizzati per l’esecuzione dei principali edifici monumentali della città. Questa lettura permette di arrivare a conclusioni nuove. Nelle facciate e nelle murature, nelle pietre che le compongono, si può leggere la storia degli uomini che hanno costruito le fortune di questa città. Marco Marchetti, architetto con esperienza trentennale come direttore dei lavori nel restauro di edifici storici.