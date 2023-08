Presentazione del libro di Elena Deserventi a Grosseto nel ricordo di Cristina Formiconi

Appuntamento da non perdere oggi alle 19 nella sede della Proloco in piazza Del Popolo. David Lamantia, che insieme a Morena Bigiarini è il responsabile eventi della Proloco, presenterà e leggerà, insieme all’autrice, alcune versi del libro di poesie "Sassi e piume", scritto da Elena Deserventi, per anni docente di lettere al Liceo scientifico "Marconi", nonché molto attiva nel mondo culturale e letterario della nostra città. L’incontro è dedicato alla memoria dell’avvocato Cristina Formiconi, che di Elena Deserventi era la nuora. "Siamo contenti – ricorda il presidente della Proloco Andrea Bramerini – che il marito Edoardo Laiolo e la sua famiglia abbiano scelto per la seconda volta la Proloco per realizzare un evento in memoria di Cristina. Inoltre ci inorgoglisce, e lo consideriamo un onore e un privilegio, il fatto di ospitare Elena Deserventi, che è sicuramente una delle ‘autorità culturali’ della nostra città".E questo libro di Elena Deserventi è in qualche modo legato indissolubilmente alla memoria della nuora, che infatti la spinse a pubblicare le sue poesie. Commovente la dedica che l’autrice ha voluto fare a Cristina all’inizio del libro: A Cristina "Nell’ora più scura sgrana il tuo sorriso" (Pablo Neruda). Al termine dell’incontro è prevista una degustazione di prodotti del territorio.