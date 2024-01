Presentazione del libro: "Bolle di pensieri" e mostra di Moscatelli

Il nuovo anno della distilleria Nannoni comincia con un evento all’insegna dell’arte in ogni sua forma. La master distiller Priscilla Occhipinti, nei luoghi in cui vedono la luce i suoi pluripremiati distillati, torna a ospitare personaggi di spicco del panorama culturale. Il prossimo appuntamento sarà oggi dalle 16 in poi. Protagonista dell’evento che andrà in scena in località Aratrice a Civitella Paganico, sarà Fabrizio Pistolesi, autore di "Bolle di pensieri", un bellissimo testo di cui, oltre ad assistere alla presentazione, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare la lettura di più di qualche passaggio dalla voce di Andrea Franceschi di Liber Pater. All’iniziativa sarà presente anche anche Carla Moscatelli con la sua mostra personale. Un evento rigorosamente gratuito che sarà preceduto da una visita della distilleria con degustazione in compagnia di Priscilla Occhipinti in persona. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al numero 0564905204.