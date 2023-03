Presentato il progetto per il "Distretto Biologico Colline della Pia"

Si è tenuto nella sala conferenze del Parco Geominerario di Gavorrano la presentazione del Progetto di sviluppo territoriale per il riconoscimento del Distretto Bio Colline della Pia.

Si tratta di un progetto nato per iniziativa di alcune aziende del Comune di Gavorrano e che ha avuto , sin dal’inizio il supporto , dell’Amministrazione comunale.

Nel 2021 è nata l’Associazione Distretto Biologico Colline della Pia a cui hanno aderito altre aziende dei territori limitrofi e le Amministrazioni comunali dei comuni di Gavorrano, Roccastrada e Massa Marittima. "Le caratteristiche del nostro territorio – ha detto l’assessore Tonini – delineano un contesto adatto a uno sviluppo rurale sostenibile basato sul modello dei distretti biologici, su ambiti produttivi. Qui la tutela e la promozione dell’agricoltura biologica si coniugano con altri importanti obiettivi come la promozione di una cultura di rispetto dell’ambiente e conoscenza del paesaggi. A tutto questo si aggiungono , la valorizzazione delle produzioni di qualità, il sostegno delle operazioni dì marketing territoriale, di valorizzazione e promozione del prodotto. Il tutto per affrontare e risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico delle imprese che operano all’interno dell’area con la crescita delle aziende agricole e promozione dell’eco turismo". Una fetta del territorio gavorranese va verso una soluzione "bio" che, recentemente, è stata oggetto di un interessamento da parte delle opposizioni consiliari, che non rilevano una crescita di aziende così come si era auspicato.

Roberto Pieralli