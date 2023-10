Presa di posizione della Cisl: "No a tagli indiscriminati. Sarebbe minato il diritto allo studio"

"No a tagli indiscriminati nei confronti della scuola ed è necessario fare fronte comune per evitare che venga meno il diritto allo studio, che si perdano posti di lavoro, con esiti preoccupanti per intere comunità: nel nostro territorio tante le situazioni da attenzionare per trovare soluzioni comuni".

E’ quanto dice Alfonso Nocchi, segretario generale di Cisl Scuola Grosseto, che ribadisce la propria "contrarietà rispetto al piano di dimensionamento scolastico" ipotizzato dal Governo.

"Dobbiamo, in modo unitario – dice Nocchi (nella foto) –, insistere perché i tagli non siano indiscriminati, perché ne va, non solo dell’istruzione dei ragazzi e del lavoro del personale impiegato nelle scuole, ma anche della tenuta sociale delle comunità. Ci sono tante situazioni da attenzionare e valutare, perché in molte aree, soprattutto quelle più interne e meno collegate, non si può semplicemente applicare la regola dei numeri".

"Siamo nettamente contrari al metodo adottato dal Governo sul piano di ripartizione – dice Sergio Ceccacci, segretario organizzativo di Cisl Scuola –: la proiezione di cosa accadrebbe, se i tagli fossero portati avanti come previsto, ci dà la misura di quanto, su un territorio esteso, scarsamente popolato e mal collegato come il nostro, otterremmo solo l’acuire delle disuguaglianze tra cittadini e la messa al rischio del diritto allo studio. Abbiamo già vissuto in passato accorpamenti o trasferimenti di scuole da istituto a istituto, che hanno determinato grandi difficoltà organizzative: dobbiamo fare in modo che questo non accada e perciò apprezziamo l’impegno della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e dell’Upi in questo senso. Ricordiamo che il decreto interministeriale di giugno, prevede la redistribuzione e il taglio delle autonomie scolastiche passando dalle 470 dell’anno scolastico 20232024 alle 455 del 20242025, per arrivare poi, nel 20252026 a 452 autonomie e nel 20262027 a 446: una perdita, in soli quattro anni, di 24 istituti".

Secondo la Cisl Scuola, quindi, il compito di valutare la riorganizzazione scolastica dovrebbe spettare alla Regioni: "Su questo tema deve essere lasciata autonomia alle amministrazioni regionali e un canale di confronto aperto con Comuni, Province e organizzazioni sindacali".