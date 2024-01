"Preoccupati per la chiusura dei varchi"

La chiusura dei cinque varchi sull’Aurelia, specialmente quelli di Cupi e Banditella, preoccupa il Parco della Maremma. E pensare che era tra le strategie del nuovo Piano Integrato del Parco, avere una connessione con i territori e aziende a monte dell’Aurelia nei comuni di Grosseto e Magliano. Li, dove sono imprese agricole e ricettive importanti per l’ente parco e turismo. Creare dei collegamenti è necessario, affinché si possa trovare una soluzione contemperata tra sicurezza senza ignorare l’accessibilità. "È giusto proiettare la priorità sul tema sicurezza – ricorda il presidente del Parco, Simone Rusci – ma non può essere affrontato con soluzioni semplicistiche e non condivise con il territorio. Sotto il profilo della ciclabilità, per esempio, la strada di Cupi e le tre strade di Banditella, potrebbero essere collegate e fatte confluire nella strada del Molinaccio che porterebbe direttamente ad Alberese. Qui il sottopassaggio è già esistente e potrebbe essere adeguato. Manca invece il passaggio al di sotto dell’Aurelia che dovrebbe essere realizzato ex novo. E perché non promuoverci un itinerario ciclabile? Il Parco c’è – chiude Rusci – per individuare soluzioni di connessione e per supportare abitanti e imprenditori della zona".