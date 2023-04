Prende per il collo la ex Arrestato

Sulle sue spalle pesava una sentenza di patteggiamento. E anche il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Ma i maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie erano proseguiti. La donna, dopo la sentenza di patteggiamento, aveva deciso di riprenderlo in casa, ma la situazione non era migliorata, anzi. L’uomo, sopraffatto da crisi di gelosia, aveva spesso scatti d’ira, anche di fronte al loro bambino di appena cinque anni. Ma anche contro la figlia di lei e il suo fidanzato. Una sera la situazione era addirittura peggiorata: dopo aver mangiato tutti insieme infatti, la donna aveva detto all’uomo di andarsene, ma lui si era messo ad urlare. Il giorno successivo si era presentato per entrare in casa tentando di sfondare la porta a calci. Poi, dopo, si era anche presentato alla fermata dell’autobus e dopo aver offeso la sua ex, era addirittura riuscito a prendere la donna per il collo, strappandole anche l’unghia del dito medio e costringendola a rivolgersi al pronto soccorso. L’aggressione, avvenuta a Porto Santo Stefano, era stata vista da una coppia di turisti che stava chiedendo informazioni alla donna. L’uomo della coppia era riuscito a fermare l’aggressore, 53enne di Porto Santo Stefano, che continuava ad offendere la donna. La donna ha raccontato di essere vittima dell’uomo che l’accusa di tradirlo con il suo datore di lavoro. Dopo l’aggressione sono intervenuti i carabinieri. Il pm Giampaolo Melchionna ha chiesto al gip Sergio Compagnucci (nella foto) un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è adesso nellla casa circondariale di via Saffi.