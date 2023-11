Prende il via l’Hexagon Film Festival. Ventidue cortometraggi in programma La Fondazione Grosseto Cultura promuove la quinta edizione dell'Hexagon Film Festival, con proiezioni gratuite al Museo di storia naturale della Maremma. Un premio in denaro di 500€ e una giuria studentesca decreteranno il vincitore. Un'occasione per giovani registi di mostrare le loro opere.