Premio Toscana. Quest’anno sarà a Grosseto

Grosseto ospiterà per la prima volta il Premio Letterario Toscana. La quarta edizione dell’evento letterario, che riunisce i libri vincitori dei vari concorsi letterari toscani, si svolgerà il 2 dicembre alle 18 all’Hotel Granduca. "La nostra amministrazione è felice di poter ospitare per la prima volta il Premio Letterario Toscana – affermano il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Agresti–. E’ importante favorire lo sviluppo di iniziative che avvicinino i cittadini alla lettura e alla scrittura e ci aspetta una bellissima quarta edizione". Organizzatore del Premio Letterario Toscana è un comitato di cui fanno parte i delegati designati dalle associazioni organizzatrici: il Gruppo Scrittori Firenze, l’Associazione Scrittori Aretini, l’Associazione culturale Gruppo scrittori senesi, l’Associazione culturale Letteratura e Dintorni, l’Associazione Liberi Autori Ala, la Proloco Litorale Pisano, Garfagnana in giallo, Scrittoriitaliani.net. Il presidente del comitato è Massimo Granchi, coadiuvato da due vicepresidenti, Mauro Valenti e Alessandro Nundini. "Il Premio Letterario Toscana – afferma Massimo Granchi – è la conferma della validità di un progetto di rete culturale che riunisce già sette realtà di altrettante province toscane per decretare il libro toscano dell’anno, ma anche per valorizzare il talento letterario e lo spirito di collaborazione tra scrittori". A Grosseto sarà svelato il nome del vincitore scelto dalle giurie, una composta da giornalisti e l’altra da librerie. Ogni associazione seleziona un giornalista che si è distinto in ambito professionale e una libreria radicata nel territorio di appartenenza. L’associazione culturale Letteratura e Dintorni ha selezionato, tra i giornalisti, l’ex senatrice Francesca Scopelliti e, tra le librerie, la Palomar. La prima edizione del premio si è svolta nel 2020 e la cerimonia di premiazione ebbe luogo a Firenze. Seguirono Tirrenia (2021) e Lucca (2022). La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Francesca Ciardiello. Le letture sono affidate a Giacomo Moscato e la musica a Emanuele Maniaci, studente del Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto.

Riccardo Bruni