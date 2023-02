Premio Scriabin E’ record di partecipanti

L’edizione 2023 del Premio pianistico internazionale "Scriabin" segna un doppio traguardo: il venticinquennale della rassegna e il record assoluto di partecipanti. Sono 97, in arrivo da 24 Paesi di tutto il mondo e tra loro ci sono 16 italiani, 15 cinesi, 15 sud-coreani, 10 russi. Sono attesi a Grosseto da domani a domenica 26 febbraio, al teatro degli Industri, tradizionale location della rassegna ideata e diretta da Antonio Di Cristofano e organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Luigi Mansi, che nel tempo ha assunto stabilmente uno status di assoluto prestigio tra le competizioni pianistiche italiane e internazionali.

"In venticinque anni – dichiarano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – il Premio Scriabin ha superato tante sfide, raggiunto molti traguardi e registrato altrettante conferme. Neppure la pandemia è riuscita a interrompere le attività della rassegna, un inno alla musica che nel tempo è diventata una prestigiosa vetrina per tanti giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, che proprio a Grosseto hanno visto partire carriere di successo e di spessore. Così sarà anche quest’anno, con un motivo di orgoglio in più: venticinque anni da festeggiare, grazie all’impegno degli organizzatori, della Fondazione Grosseto Cultura, dell’Amministrazione comunale e di tanti sponsor".

"Venticinque anni – ricordano il presidente dell’Associazione musicale Scriabin, Luigi Mansi, e il direttore artistico Antonio Di Cristofano, creatore e promotore della rassegna – costituiscono un traguardo importante e significativo per un evento che ormai rappresenta un classico della stagione musicale grossetana e non solo. Dal 1998, ogni anno e senza interruzione, il premio ha replicato il suo crescente successo".

L’apertura è in programma domani alle 19 con il concerto del vincitore dell’edizione 2022, il russo Mikhail Kambarov, che si esibirà con un programma che prevede l’esecuzione di composizioni di Schumann, Liszt, Silvestrov, Rameau e Ravel (ingresso gratuito). Al termine del concerto sarà svelato l’ordine di esibizione di tutti i partecipanti all’edizione 2023, in base all’estrazione di una lettera dell’alfabeto.