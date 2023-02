Premio Scriabin E’ già tempo di semifinali

Tre sudcoreani, tre russi, due italiani, due cinesi, un’ucraina, un croato. Sono i dodici semifinalisti dell’edizione 2023 del Premio pianistico internazionale "Scriabin" e si contenderanno il posto d’onore nell’albo d’oro nel venticinquennale della rassegna ideata e diretta da Antonio Di Cristofano e organizzata dall’associazione musicale Scriabin fino a domenica al Teatro degli Industri di Grosseto. Ecco i nomi scelti dalla giuria internazionale, nell’ordine di esibizione nella prova di semifinale – in programma oggi – che prevede esecuzioni di 45 minuti sul palco degli Industri: Xuhua Yun (Cina, 18 anni), Anfisa Bobylova (Ucraina, 31 anni), Tommaso Boggian (Italia, 24 anni), Yinghua Huang (Cina, 30 anni), Khadizha Israpil (Russia, 23 anni), Vedran Janjanin (Croazia, 28 anni), Stanislav Korchagin (Russia, 29 anni), Dongha Lee (Corea del Sud, 28 anni), Valentin Malinin (Russia, 21 anni), Jeongro Park (Corea del Sud, 34 anni), Edoardo Riganti Fulginei (Italia, 18 anni) e Jeongwoo Seo (Corea del Sud, 34 anni). Oggi pomeriggio saranno annunciati i tre finalisti, che si esibiranno poi domenica domenica alle 17 al Teatro degli Industri, accompagnati dall’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal polacco Jan Milosz Zarzycki (ingresso a pagamento: il biglietto costa 13 euro, ridotto 10 euro, in prevendita online su https:comunegrosseto.ticka.it e in vendita al botteghino del teatro prima della finale). Il primo premio è una borsa di studio di 9mila euro (con targa, diploma e concerti), offerto dal Rotary Club e dall’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi; il secondo premio è una borsa di studio di 4.500 euro (con targa e diploma) offerto dalla Fondazione Cr Firenze; il terzo premio è una borsa di studio di 2.500 euro (con targa e diploma) offerto dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano. Sono previsti anche un premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (borsa di studio di 1.000 euro con diploma) offerto dal direttore artistico Antonio Di Cristofano, e un premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro con diploma) offerto da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti.