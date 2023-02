Premio Scriabin Atto finale agli Industri

Il Premio internazionale pianistico "Scriabin" 2023 giunge quest’oggi all’atto finale. E sarà una sfida tra Cina e Russia per l’albo d’oro della rassegna ideata e diretta da Antonio Di Cristofano e organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Luigi Mansi, che celebra quest’anno la venticinquesima edizione. Oggi, a partire dalle 17, al Teatro degli Industri di Grosseto si esibiranno i migliori tre giovani talenti del pianoforte, selezionati tra i dodici promossi in semifinale: la scelta della giuria internazionale, dopo il nuovo round di esibizioni tra giovedì e venerdì, è ricaduta su Xuhua Yun (Cina, 18 anni), Stanislav Korchagin (Russia, 29 anni) e Valentin Malinin (Russia, 21 anni). I tre finalisti si esibiranno in quest’ordine sul palco degli Industri, accompagnati dall’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta per l’occasione dal polacco Jan Milosz Zarzycki. Il biglietto costa 13 euro, ridotto 10 euro, in prevendita online su https:comunegrosseto.ticka.it e in vendita al botteghino del teatro prima della finale. Yun e Korchagin eseguiranno il "Piano Concerto opera 23" di Ciaikovsky, mentre Malinin si cimenterà nel "Piano Concerto opera 20" di Scriabin.

Al termine delle tre esibizioni, l’annuncio del vincitore assoluto e dei premiati nelle altre categorie. Il primo premio è una borsa di studio di 9mila euro (con targa, diploma e concerti), offerto dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi; il secondo premio è una borsa di studio di 4.500 euro (con targa e diploma) offerto dalla Fondazione CR Firenze; il terzo premio è una borsa di studio di 2.500 euro (con targa e diploma) offerto dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano. Sono previsti anche un premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (borsa di studio di mille euro con diploma) offerto dal direttore artistico Antonio Di Cristofano, e anche un premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro con diploma) offerto da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti.