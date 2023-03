Premio Pinzuti per l’opera "Pagliacci"

È stata lanciata la prima edizione del "Premio Pinzuti" che nasce con la finalità di promuovere artisti di ogni età che vogliano contribuire a rendere speciale un progetto musicale che la Filarmonica Pozzi e la Corale Vestri, in collaborazione con la Fondazione Santa Fiora Cultura, vogliono realizzare nel 2023, l’opera lirica "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo.

Il concorso è promosso da Caterina Pinzuti, titolare della "Farmacia Pinzuti", per il vincitore c’è anche piccolo premio economico e ha come obiettivo quello di incoraggiare la ricerca creativa e l’innovazione, attraverso il ricorso ad ogni tecnica artistica. Il soggetto vincitore verrà utilizzato per promuovere l’opera che andrà in scena il 7 e 8 agosto, quindi farà parte del manifesto e sarà presente nelle comunicazioni legate all’evento. Ogni artista può presentare massimo 2 opere, c’è tempo fino al 1 giugno, le opere possono essere consegnate presso la Farmacia Pinzuti di Santa Fiora.