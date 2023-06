Premio Mariella Gennai Domani i vincitori

Tutto pronto per domani alle 16.30 a Massa Marittima, nella sala Mariella Gennai, all’ex convento delle Clarisse, la cerimonia conclusiva del concorso letterario "Mariella Gennai", con la premiazione dei vincitori. Parteciperà all’evento un ospite speciale: Pietro Resta, in arte WikiPedro, il famoso video blogger fiorentino che racconta le bellezze della Toscana in modo originale e divertente. Il premio Mariella Gennai è promosso dal Comune di Massa Marittima, assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità, per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale. Condurrà l’incontro il giornalista Gabriele Baldanzi. Parteciperanno tra gli altri i ragazzi dell’enogastronomico dell’IIS Lotti Massa Marittima, l’Accademia Musicale Omero Martini e l’associazione Liber Pater. Saranno inoltre presenti il sindaco Marcello Giuntini; Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità; Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità e Manuela Vannozzi, presidente della Giuria del Premio. "Questo concorso rappresenta un’esperienza formativa importante per i ragazzi – hanno detto Grazia Gucci assessore alle Pari Opportunità e Irene Marconi, assessore all’istruzione – in quanto hanno la possibilità di misurarsi con l’esercizio sempre meno consueto della scrittura, che può invece rivelarsi un’attività appassionante e coinvolgente". La scelta è stata tra diversi temi: sezione 1 -"Dobbiamo pretendere di vivere in un mondo migliore, non soltanto sognarlo" (dal film "La finestra di fronte" di Ferzan Ozpetek); sezione 2- "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", (art. 21 della Costituzione italiana). Sezione 3 - tema libero. Gli insegnanti hanno in questi mesi coinvolto le proprie classi proponendo i titoli come tracce di un tema in classe, in modo da gestire, per quanto possibile, la partecipazione degli allievi come attività all’interno del regolare svolgimento del programma scolastico.