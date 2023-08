Premio Lux, torna il cinema europeo con il film "Close"

Terzo appuntamento per la quinta edizione del Premio Lux del pubblico, il riconoscimento che il Parlamento Europeo attribuisce per celebrare il cinema dell’Europa. Oggi alle 21.15, nella Sala Tirreno di Borgo Carige sarà proiettata la pellicola "Close" del regista belga Lukas Dhont, vincitrice del premio per l’edizione del 2023. Il film racconta la storia di due adolescenti, Leo e Rémi, che vivono la loro adolescenza condividendo momenti di gioco e di riflessione.