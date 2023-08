"Premio Lux" a Capalbio: si celebra il cinema europeo con "Fuoco Fatuo"

Quarto e ultimo appuntamento per la quinta edizione del "Premio Lux" del pubblico, il riconoscimento che il Parlamento Europeo attribuisce per celebrare il cinema dell’Europa. "Siamo molto soddisfatti – commenta Patrizia Puccini, assessore alla cultura – della grande partecipazione ottenuta dalla rassegna. Il nostro territorio si conferma ancora una volta particolarmente sensibile alla cinematografia, apprezzando i tanti talenti europei". Oggi alle 21.15, nella sala Tirreno di Borgo Carige sarà proiettata la pellicola "Fuoco fatuo" del regista portoghese João Pedro Rodrigues. Il film, ambientato a Lisbona nel 1969, racconta di sua altezza reale Alfredo, re senza corona del Portogallo, che sul letto di morte ripensa agli anni della sua giovinezza da principe ereditario e al giorno in cui, scioccato dai grandi incendi delle riserve naturali, aveva deciso di diventare pompiere. L’incontro con l’istruttore dei vigili del fuoco Afonso aveva cambiato la vita di Alfredo per sempre, aprendolo al mondo del desiderio e del piacere e definito la sua volontà di difendere la natura dall’aggressione dell’uomo e trovare finalmente una propria identità. L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.