Premio "Jacopo Appiani" Tre giorni per gli artisti

Tre giorni dedicati ai giovani artisti toscani per promuovere e valorizzare la conoscenza e la memoria dei luoghi degli Appiani, famiglia patrizia di Pisa che regnò su Scarlino, dal 1399 al 1628. La prima edizione del premio Jacopo Appiani, promosso dal Comune di Scarlino, con la direzione di Fondazione Aglaia – Past Experience andrà in scena a Scarlino da oggi a sanato. Saranno coinvolti artisti Under 35 provenienti da tutta la Toscana: per la sezione teatro sarà protagonista l’associazione Lotus con il tutoraggio di Chiara Migliorini e Benedetta Rustici che studieranno i luoghi, la memoria e le tradizioni di Scarlino. I giovani artisti saranno coinvolti nella creazione di una performance site specific, che sarà presentata al pubblico sabato alla Rocca di Scarlino (ore 21.30, ingresso gratuito). Una giuria artistica composta da Luca Salemmi, Serena Bertini e Federico Guerri determinerà la migliore performance. Ad aprire la serata ci saranno Chiara Migliorini e Benedetta Rustici.