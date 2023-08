Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta Oggi sul palco il riconoscimento ai vincitori

Saranno assegnati oggi alle 18 i riconoscimenti del XII Premio internazionale Capalbio, in piazza Magenta. I vincitori: Massimo Ammaniti, "Passoscuro", sezione studi sociali e psicoanalisi. Miguel Gotor, "Generazione Settanta", sezione saggistica storica. Andrea Graziosi, "Occidenti e modernità", sezione politica estera. Francesco Rutelli, "Il secolo verde", sezione saggistica politica. Giulia Sissa, "L’errore di Aristotele", sezione studi femminili internazionali. Premio speciale della giuria per la narrativa a Livia Manera Sambuy, per "Il segreto di Amrit Kaur". Premio del territorio ad Alessandro De Carolis Ginanneschi, per "Il liberalismo questo illustre sconosciuto". Premio traduzione a Monica Pareschi, traduttrice di "Piccole cose da nulla". Conduce Eleonora Daniele.