Premio Gennai al via. Studenti, tocca a voi

C’è ancora tempo fino al primo marzo per partecipare al premio "Mariella Gennai" aperto agli studenti e alle studentesse di tutte le scuole della Toscana di ogni ordine e grado. Il concorso, giunto alla 19° edizione, è indetto dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità. Gli studenti e le studentesse potranno partecipare con un elaborato testuale o con un audiovisivo. Per la categoria testi inediti potranno essere presentati racconti, saggi, articoli di giornale, pagine di diario, poesie. I lavori dovranno essere scritti in lingua italiana e avere un titolo. Lunghezza massima 10mila caratteri corrispondenti a 5 cartelle dattiloscritte redatte con carattere Arial Corpo 12. Per la categoria audiovisivi originali potranno essere presentati video, spot e cortometraggi. Sia per l’elaborato testuale, sia per l’audiovisivo si potrà scegliere tra il tema libero, oppure il tema "E se non potrò correre e nemmeno camminare imparerò a volare" tratto dal brano "T’insegnerò a volare" di Francesco Guccini e Roberto Vecchioni; oppure "I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di don Milani" che è stato scelto anche come tema per la Festa della Toscana 2023. Il materiale dovrà pervenire entro venerdì 1 marzo entro le 12 in una delle seguenti modalità: tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune. "Il premio Mariella Gennai nasce per mantenere viva la memoria di Mariella Gennai, una cittadina massetana che nel ruolo di educatrice e di donna delle istituzioni si è sempre dedicata con passione ai giovani per garantire loro opportunità culturali ed educative – dicono Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità di Massa Marittima e Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità –. Pertanto, non poteva che essere dedicato alla scuola, agli studenti e alle studentesse".