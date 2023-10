Premio europeo all'imprenditore Francesco Grassi a Orbetello

L’imprenditore agricolo Francesco Grassi, titolare della "Anonima Agricola" è stato nominato in questi giorni per la sua attività al premio internazionale dell’Unione Europea per l’architettura contemporanea "Mies Van der Rohe 2024". Francesco Grassi, con "Anonima Agricola" è tra le 13 candidature italiane nominate dalla Comunità Europea sia nel 2023 che nel 2024. "Anonima Agricola è il nostro agriturismo in zona la Marta, sopra Fonteblanda, nel territorio comunale di Orbetello, lungo la strada che sala verso Montiano", ci racconta lo stesso Grassi. La struttura è stata ricavata dal riutilizzo del tutto innovativo, fatto da due studenti del Politecnico di Milano, Margherita Marri e Jacopo Rosa, che hanno ridisegnato questo ex capannone agricolo, dove è stato ricostruito in stile " ex Ente Maremma", un agriturismo da 8 posti letto. Sorto a fianco al Podere dei genitori di Francesco Grassi, imprenditore agricolo, che gestiscono ancora in stile antico il Podere, dove hanno produzione di verdure ed ortaggi e vendita diretta a km zero, sia al pubblico che si trova a transitare in quella zona, ma anche all’ingrosso, soprattutto e strutture ricettive del comprensorio sud del Parco della Maremma.

Due parole degli architetti: "Anonima Agricola è un contro manifesto per sfidare l’idea da cartolina del paesaggio toscano, Riflettendo su questo territorio plasmato dalla riforma agraria del dopo guerra fatta dall’Ente Maremma e dal Governo Fanfani. Il progetto propone una nuova idea di campagna diversa da quella pittoresca. Abbraccia quindi un linguaggio tecno pastorale introducendo un focus su soluzioni ecologiche innovative.". Anonima agricola ha avuto anche una mensione speciale dall’allora Ministro Melandri. per il premio italiano di architettura.

Michele Casalini