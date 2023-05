"Premio Donna", il riconoscimento a chi si è distinta nell’opera di volontariato

Il Centro Italiano Femminile di Grosseto (Cif) organizza il "Premio Donna 2023". L’appuntamento è per domani alle 15,30 nella sala Pegaso a Grosseto. Il Cif, in occasione di questo appuntamento biennale, intende celebrare anche la Giornata internazionale della Donna che per l’edizione 2023 ha come tema "Donna: mistero dell’eterno generare". Il premio di quest’anno sarà assegnato ad una donna che si è distinta per il suo impegno di volontariato in una associazione, l’associazione Italiana persone Down Grosseto, che si occupa principalmente di rendere le persone con sindrome di Down, autonome e libere di scegliere, lavorando per favorire l’inclusione, scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli, accompagnandole durante il loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta. L’Aipd vuole essere anche un punto di riferimento per genitori, operatori socio-sanitari e tutti coloro che sono interessati alla sindrome di Down. Il programma prevede il saluto della presidente Elettra Monaldi. Interverranno Andrea Bramerini, medico e psicoterapeuta Cognitivo e comportamentale; Letizia Rusci, è psicoterapeuta e Coordinatrice Aipd, Sara Restante, presidente Aipd. Ci saranno anche le t Testimonianze di alcuni genitori. Modera Carla Minacci.