Premio "Citizen", Sforzi unico in giuria

Duecento progetti di Citizen science da tutta Europa, in lizza per aggiudicarsi la prima edizione dell’"European Union Prize for Citizen science", promosso dalla Commissione Europea. A valutare i progetti una giuria composta da cinque esperti. Tra loro, un italiano: Andrea Sforzi, neopresidente dell’Associazione italiana Citizen Science e direttore del Museo di storia naturale della Maremma. "Per la prima volta in assoluto – dichiara Andrea Sforzi – la Commissione Europea ha deciso di istituire un premio per la Citizen science, stanziando i fondi necessari, con la precisa volontà di promuovere progetti che favoriscano lo sviluppo di una società pluralista, inclusiva e sostenibile, all’insegna dei principi che ispirano la scienza partecipata dai cittadini. Per valutare e selezionare i progetti partecipanti, la Commissione ha individuato un jury di cinque membri, di cui ho avuto l’onore e il privilegio di far parte, e affidato l’organizzazione del concorso a Ars Electronica Center". Il progetto vincitore ("Isala: Citizen-science map of the vaginal microbiome", nato in Belgio) si aggiudica un finanziamento di 60mila euro per studiare il microbioma della vagina, coinvolgendo vari gruppi di donne in comunità di tutto il mondo e una rete di laboratori.