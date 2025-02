Premio al merito nello studio. Pubblicato l’avviso per partecipare

È stato pubblicato l’avviso per assegnare il "Premio al merito nello studio" destinato a studenti universitari residenti nel Comune di Monte Argentario. Il premio concesso dal Comune prevede la possibilità di erogare ogni anno accademico tre premi. Qualora questi non vengano assegnati tutti per mancanza di istanze di partecipazione, come è avvenuto quest’anno, è prevista la possibilità di predisporre un ulteriore bando rivolto a studenti iscritti a corsi di laurea diversi da quelli triennali per l’assegnazione delle somme residue a disposizione. Per questo è stato emanato il nuovo avviso che ha scadenza il 22 febbraio, con una somma residua da assegnare di 4.000 euro, che sarà così ripartita: 2.500 allo studente primo classificato in graduatoria, 1.000 al secondo e 500 al terzo. Entro il termine di scadenza gli studenti interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modulo disponibile all’Ufficio Servizi Sociali/Istruzione di Via XX Settembre 7 a Porto Santo Stefano o scaricabile dal sito del Comune. Per informazioni (0564 811971, [email protected]).