Premio ad Araldo Bugiani da Follonica: "Cinghialessa" e "Noi del Golfo"

Il club "La Cinghialessa" e la fondazione "Noi del Golfo" tributano un doveroso riconoscimento ad Araldo Bugiani (nella foto), follonichese doc, nato nel 1930 all’inizio di via Roma. In Maremma Araldo ha frequentato gli studi primari e secondari, si è poi laureato in scienze biologiche a Pisa. Prestigioso ricercatore biologico, ha svolto inizialmente attività nel campo della difesa e della cura delle piante realizzando brevetti e pubblicazioni scientifiche. Nell’arco della vita ha lavorato come dirigente di società multinazionali nel campo dei fitofarmaci studiando la cura e il benessere del mondo vegetale. Appassionato pittore, poeta e scrittore, ha sempre ricordato la "sua" Follonica degli anni ’50 con nostalgia.

"E’ sempre stato vicino alle nostre associazioni – ricorda Rino Magagnini –. E’ stato un grande uomo di cultura, sempre attento alla famiglia, attento ai valori della solidarietà e del rispetto del prossimo". Sabato 23 gli verrà consegnato un doveroso riconoscimento.