Premiazioni del progetto ’barman’ all’Alberghiero: i vincitori

Premiazioni del progetto ’barman’ all’Alberghiero di Orbetello, una realtà scolastica in forte crescita. Serata dalle grandi emozioni quella vissuta dai ragazzi e dagli insegnanti dell’Istituto Alberghiero di Orbetello. In occasione, spiega la nuova dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Del Rosso-Da Verazzano, professoressa Luisa Filippini, dell’evento finale del progetto ’Essere Barman’, realizzato con la classi terza e quarta di sala e vendita della scuola, grazie alla collaborazione con il Filed Account on Trade Davide Bartalucci, del gruppo Bacardi Martini e Rossi. La kermesse, alla presenza dell’assessore al turismo ed alla cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, si è svolta nel verde del giardino della scuola, in via Carducci, al centro della cittadina lagunare. In gara alcuni allievi dell’indirizzo scolastico sala e vendita" che si sono cimentati nel preparare un drink- apertivo, poi selezionato con il vincitore finale. Vediamoli: Sala e Vendite: Gioia Martinelli con American Martini, rivisitazione Americano. Giulia Giovani con Grensh Kiss rivisitazione Frenck 75. Alice Franchi con Sweet Daiquiri con rivisitazione Daiquiri. Luce Leonardi con gin and me, rivisitazione gin and it. Filippo Loffredo con Banana Bomb rivisitazione Bombay. Sofia Rossi con miss Negroni, originale Negroni. Azzurra Costanzo, con Chino Libre, originale Cuba Libre. Lionti Simone con Amor Paloma originale Paloma. Fra tutti è stato scelto il vincitore del miglior aperitivo: la studentessa Sofia Roffi che ha vinto la serata con un kit Martini attrezzatura da bar man. Uno staff di insegnanti ha coordinato i preparativi dei ragazzi, sono Jennifer Siedlaczer, Alessandro Vitale, Margherita Vanacore, Tommaso Di Maio, Gabriele Borri, Emanuele Marchetto, Daniele Crisalli; presente il manager della direzione centrale della Martini e Rossi Davide Bartalucci.

Michele Casalini