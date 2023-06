Premiati Ufficiali della Polizia di Stato per Meriti di Servizio

Durante la cerimonia sono state consegnate una serie di ricompense di ordine morale: encomio solenne è stato conferito agli appuntati scelti Italo Balducci e Francesco Gara (Gruppo Grosseto) per "aver portato in salvo due anziani cittadini in occasione dell’incendio del luglio 2022 a Cinigiano". Encomio semplice per il tenente colonnello Vincenzo Conetta (Pef Grosseto) e il luogotenente Mario Romano (Pef Grosseto) per l’operazione "Gallardo" in materia di reimpiego di capitali illeciti. Encomio semplice al maresciallo Manuele Langone (Follonica) per l’operazione "Camera con vista" sul contrasto di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Encomio semplice anche il capitano Antonio Giordano e il luogotenente Carlo Raffaelli (Gruppo Grosseto) per "Alcol Free" su accise e Iva. Infine medaglia d’oro al merito al luogotenente Michele Vitale (Orbetello).