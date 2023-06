Premiati i successi della Pallamano Follonica Starfish, il sindaco Benini consegna targhe

L’associazione sportiva Pallamano Follonica Starfish è stata premiata dal sindaco Andrea Benini per gli importanti risultati conseguiti nella stagione appena conclusa. I dirigenti, le atlete e gli atleti dell’associazione sono stati ricevuti in Comune e il sindaco ha consegnato loro una targa. In particolare è stata premiata la prima squadra per aver vinto il campionato italiano di serie B e la squadra femminile per aver ottenuto il terzo posto nella Coppa Toscana. Infine, il sindaco ha consegnato una targa all’atleta Alfonso Dione per le grandi qualità e le doti dimostrate raggiungendo importanti risultati sportivi a livello nazionale. "Siamo molto orgogliosi dei continui successi della pallamano – ha dichiarato il sindaco Andrea Benini – con grandi risultati . Il valore sportivo che rappresenta una forte realtà come questa non può che rafforzare l’impegno dell’amministrazione nel cercare di garantire standard qualitativi, anche degli impianti sportivi adeguati".