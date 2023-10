Premiati dal Comune gli atleti che si sono distinti in questa stagione

L’amministrazione ha consegnato i riconoscimenti per meriti sportivi per l’anno 2023. Quattro i premi consegnati ad atleti che si sono distinti nella loro disciplina raggiungendo importanti affermazioni e traguardi di livello nazionale e internazionale. A consegnare i riconoscimenti in apertura della seduta del consiglio comunale di giovedì è stato l’assessora allo sport Chiara Orsini. "È con grande piacere che siamo qui per premiare, per rendere onore, per ringraziare, per dimostrare l’orgoglio verso tutti gli atleti, nostri concittadini che si sono distinti nelle diverse discipline sportive – ha detto –. Hanno portato insieme a loro in alto il nome del Comune di Monte Argentario sui podi delle loro discipline in Italia e nel mondo. Esprimo un ringraziamento da parte dell’amministrazione e dell’intera comunità per gli straordinari risultati che hanno ottenuto grazie a impegno e sacrifici quotidiani. Rappresentano un successo per tutto l’Argentario e ciò non può che spingerci ad aumentare l’impegno come amministrazione nella promozione delle politiche sportive a sostegno delle associazioni del territorio. Voglio ricordare come alla base dei risultati ottenuti ci sia, oltre all’impegno nell’allenamento, un gioco di squadra che coinvolge le famiglie, gli allenatori e i dirigenti delle società sportive". I premi sono andati ad Ambra Sabatini, medaglia d’oro ai campionati mondiali paraolimpici; Asd Argentario Basket per la vittoria del campionato e la meritata promozione; Lorella Rossi ed Enzo Alocci, campioni italiani di Danze Standard per la categoria 6569 classe A; Massimo Milano, nuoto pinnato categoria bipenne, campione del mondo Master in acque libere di nuoto pinnato. Per Ambra Sabatini ha ritirato il premio il padre, Ambrogio, dato che l’atleta è impegnata in questo periodo fuori Comune nella preparazione delle nuove protesi.