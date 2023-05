"Premiate capacità e idee"

Il centrosinistra si dice soddisfatto per i risultati di Magliano e Gavorrano. Il commento è affidato a Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd.

"Le elezioni amministrative spesso sono indicatori che anticipano i mutamenti del quadro politico più largo – ha ribadito Termine –. Negli stessi Comuni, Gavorrano e Magliano, in cui il centrodestra aveva avuto affermazioni importanti nelle recenti politiche, oggi assistiamo all’affermazione di persone e di programmi di civiche appoggiate dal centrosinistra. L’elettorato ha valutato capacità e idee e ha dato valore alle competenze messe a disposizione per le loro comunità". Tutti i partiti del centrosinistra hanno appoggiato Stefania Ulivieri, il nuovo sindaco di Gavorrano. "Già assessore nella giunta Biondi – ha ricordato Termine – Ulivieri ha saputo rappresentare un cambio di passo, un’attenzione diffusa per il suo territorio e un valore personale nella capacità di rapporti. Tutti i partiti di centro sinistra insieme, in questo quadro, hanno confermato la scelta chiara di una modalità e portato ad un’affermazione netta che travalica il valore dei singoli. Ha vinto Stefania e una grande squadra che saprà gestire le importanti sfide che dovrà affrontare Gavorrano"

A Magliano Gabriele Fusini arriva dopo un governo di centrodestra che non aveva portato a termine il mandato. "All’amico Fusini – continua – vanno i nostri complimenti e la consapevolezza che il suo primo compito sarà quello di rimettere insieme i suoi concittadini in un sistema di governo che sappia rispettare le diversità e unirle in un nuovo progetto di governo che faccia ripartire una realtà di grande valore".