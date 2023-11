Predazioni, passi avanti: "L’unica strada è il contenimento. Situazione difficile"

Un incontro richiesto da mesi anche perché il problema delle predazioni in Maremma inizia ad essere non più sopportabile per le aziende zootecniche della provincia di Grosseto. Il contenimento nelle zone a maggiore intensità predatoria di lupi ed ibridi, più risorse per consentire di risarcire, oltre al danno diretto per l’uccisione, il danno indiretto causato dalla perdita di latte e dagli aborti, meno burocrazia e revisione di alcuni vincoli per tutelare gli allevamento ovicaprini. Sono questi i temi che ieri sono stati trattati al tavolo convocato in Prefettura sull’emergenza predatori da Coldiretti. "Per la prima volta sull’emergenza predazioni notiamo un atteggiamento di apertura nei confronti di una problematica che oggi è avvertita largamente a tutti i livelli". Inizia così il presidente di Coldiretti Grosseto, Simone Castelli, al termine dell’incontro a cui hanno partecipato dirigenti e funzionati della Regione Toscana e dell’Ispra, la polizia provinciale, il corpo forestale dello Stato, la Guardia di Finanza e la provincia di Grosseto. Il presidente di Coldiretti, Castelli ha partecipato al tavolo insieme al direttore provinciale, Milena Sanna. "Abbiamo avuto modo di esporre le nostre proposte e soprattutto di avere un confronto franco e disponibile sulle possibili soluzioni e sugli strumenti che potrebbero essere messi in campo per salvare la nostra pastorizia e garantire ristori adeguati alle imprese – ha aggiunto Castelli –. Da qui a risolvere l’emergenza nel suo complesso c’è ancora molta strada da fare ma è stato messo finalmente un punto di partenza e si è aperta una discussione che fino a poco tempo fa non era scontata sul tema soprattutto dei risarcimenti dei danni indiretti. Teniamo alta l’attenzione e proseguiamo nel pressing nei confronti delle istituzioni poiché che questa partita si gioca su più tavoli e su livelli diversi".

Sul tavolo della Prefettura, Coldiretti Grosseto aveva fatto pervenire alla vigilia dell’incontro un pacchetto di proposte: interventi mirati di contenimento nelle zone a maggiore intensità predatoria di lupi ed ibridi, più risorse per consentire di risarcire, oltre al danno diretto per l’uccisione, il danno indiretto causato dalla perdita di latte e dagli aborti, meno burocrazia e revisione di alcuni vincoli in merito alle recinzioni anti-predazioni. Per quanto riguarda il contenimento della popolazione di lupi ed ibridi Coldiretti Grosseto preme sull’opzione deroghe. "In determinati contesti deve essere valutata la possibilità di procedere al contenimento. Riteniamo che in Maremma ci siano le condizioni – ha concluso il presidente di Coldiretti Grosseto, Simone Castelli – La nostra provincia, e la nostra regione, possono diventare un case history a livello nazionale per affrontare l’emergenza." Il tavolo resterà aperto e sarà convocato tra un paio di mesi. "Coldiretti Grosseto – chiudono i dirigenti dell’associazione – ringrazia il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino per la disponibilità e la volontà di far sedere, allo stesso tavolo, tutti gli attori".