Predazioni. Incontro in Prefettura

Interventi mirati di contenimento nelle zone a maggiore intensità predatoria di lupi ed ibridi, più risorse per consentire di risarcire, oltre al danno diretto per l’uccisione, il danno indiretto causato dalla perdita di latte e dagli aborti, meno burocrazia e revisione di alcuni vincoli per tutelare gli allevamento ovicaprini. Sono in sintesi i punti del documento elaborato da Coldiretti Grosseto che saranno illustrati in occasione del nuovo incontro con in Prefettura in agenda oggi a cui parteciperà anche la Regione Toscana, e che sono il frutto di un grande lavoro di ascolto e condivisione con gli allevatori. Un incontro che arriva a poche ore di distanza dall’ennesima mattanza, questa volta nella campagna di Roccastrada, con lo sgozzamento di alcune caprette e che bene definisce i contorni di una emergenza che sta mettendo a rischio il ricambio generazionale ed esponendo il territorio all’abbandono di tante aree marginali e pascoli. “La maremma è un case-history a livello nazionale. Partono da qui, dalla nostra organizzazione e dai nostri allevatori, una serie di soluzioni agricolo-ecologiste che tengono conto di entrambi gli animi. Il pastore è il primo ecologista e spesso l’unico guardiano di terreni collinari e montani che senza le adeguate cure possono diventare un problema per le comunità a valle ed i territori circostanti. E’ un elemento che dobbiamo tenere sempre in considerazione. – spiega Simone Castelli, Presidente Coldiretti Grosseto - Le predazioni sono aumentate del 40% negli ultimi cinque anni. Crediamo – chiude – che sia necessaria una catalogazione delle aree a maggior incidenza di eventi predatori con identificazione di vere e proprie zone hot spot per quali servono interventi mirati. Per riportare l’equilibrio la strada obbligata è quella del contenimento".