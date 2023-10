Predatori, ancora assalti. Sbranato un cane a Scansano: "Situazione insostenibile"

Ancora una volta i predatori tornano a colpire il gregge di Elfo Benelli che ha la sua azienda a Podere Bianco 88 che si trova nel Comune di Scansano. Si tratta dell’ennesimo assalto dei predatori in Maremma: una situazione non più sostenibile per gran parte delle persone che lavorano in campagna con gli allevamenti. Qualche giorno fa i cani stavano custodendo il gregge, quando all’improvviso è arrivato il predatore, il quale con ferocia, si è scagliato sui cani attaccandone uno e provocandone la morte e ferendo gravemente l’altro in più parti del corpo.

"Ormai le parole non arrivano più a chi dovrebbe risolvere una situazione che sta degenerando giorno dopo giorno – ha detto Mirella Pastorelli, presidente del Comitato Pastori d’Italia – mettendo a repentaglio la vita sia degli animali da pascolo che da affezione. E dobbiamo anche stare attenti perché l’uomo è a rischio come è successo a Vasto. La cosa più raccapricciante è nel vedere continuamente convegni organizzati da luminari attraverso i quali si cerca di convincere l’opinione pubblica. Dicono – aggiunge la Pastorelli – che tale animale non sia pericoloso per l’uomo, basterebbe saperci convivere. Sono gravi le affermazioni di chi studia sulla carta e non conosce la realtà, ma tutto questo succede grazie all’Unione Europea che continua a finanziare questi progetti che portano solo ulteriori danni, invece di risolvere il problema alla radice togliendo la parola “particolarmente“ protetto nella Convezione di Berna e nella Direttiva Habitat. Perché solo così – chiude Mirella Pastorelli – sarà possibile il contenimento, unica soluzione , vista la quantità di predatori presenti sul territorio nazionale".