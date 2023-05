Predatori, altri attacchi in due allevamenti

Il Comitato Pastori d’Italia denuncia nuove predazioni in Maremma. Colpite le aziende di Lorello Biondi di Sovana e quella di Andrea Grascelli a Montiano. Nel primo caso il titolare ha denunciato l’uccisione di una pecora (e alcune disperse), ma peggio è andata all’azienda di Grascelli, dove il predatore in pieno giorno ha ferito gravemente 5 pecore e uccidendole 4. "Grascelli – dice Mirella Pastorelli, presidente del Comitato Pastori – sta chiedendo aiuto e non è possibile assistere a tanto scempio e vedere l’immobilismo di coloro che dovrebbero trovare soluzioni. Gli attacchi succedono continuamente, ma sembra che nessuno sia interessato a risolvere il problema".

Il Comitato, a novembre, con l’allevatore Luigi Farina ha avuto un incontro al ministero dell’Agricoltura con Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio La Pietra, ai quali sono state presentate le criticità a fare pastorizia. "Ad oggi – divono – non è arrivata alcuna risposta".